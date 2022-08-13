Удары нанесли ракетами С-300. Об этом 24 каналу рассказала советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова.

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В Харькове снова неспокойная ночь

Наталья Попова добавила, что в результате ракетной атаки россиян повреждения получило учебное заведение, а также были выбиты окна в одном из жилых домов. Двое гражданских получили ранения от обломков стекла. Они доставлены в больницу и получили всю необходимую помощь.

Всего за минувшие сутки на территории области ранения получили 3 человека, среди которых 14-летний мальчик, который сейчас, к сожалению, находится в больнице,

– сообщила советница главы Харьковской ОВА.

Она добавила, что ситуация в Харькове остается достаточно неспокойной. На территории города объявлена угроза артобстрела, поэтому всех жителей просят находиться в укрытиях.

В результате атаки россиян повреждения также получила теплотрасса. Пока на месте работают специалисты, но пока неизвестно, как быстро смогут починить сети.

Там тотально перебиты сети теплотрасс. С самого утра там находятся специалисты, пытающиеся это восстановить,

– отметила Наталья Попова.

По ее словам, к вечеру местные власти должны объявить сроки проведения работ по ремонту теплотрассы.

Наталья Попова о последствиях атаки на Харьков: смотрите видео

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В ночь на 13 августа россияне попали в центр Харькова, Немышлянский и Слободской районы. В результате обстрела поврежден колледж, коммуникации критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах вылетели стекла, обломками иссечено несколько троллейбусов.

Враг 12 августа в очередной раз нанес удар по Краматорску Донецкой области. По информации главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, известно о двух погибших и 13 раненых гражданских. Также из-за обстрелов повреждено по меньшей мере 20 домов.

5 "прилетов" было зафиксировано на Запорожье 12 августа. Разрушения получила инфраструктура в Шевченковском районе. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что по дороге в больницу погибла одна женщина. Также есть двое гражданских с осколочными ранениями, они получают в больнице необходимую медицинскую помощь.

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