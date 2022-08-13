Удари завдали ракетами С-300. Про це 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталя Попова.
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У Харкові знову неспокійна ніч
Наталя Попова додала, що внаслідок ракетної атаки росіян пошкоджень зазнав освітній заклад, а також були вибиті вікна в одному з житлових будинків. Двоє цивільних отримали поранення від уламків скла. Наразі вони доставлені у лікарню й отримали всю необхідну допомогу.
Загалом за минулу добу на території області поранень зазнали 3 людини, серед яких 14-річний хлопчик, який наразі, на жаль, перебуває у лікарні,
– повідомила радниця голови Харківської ОВА.
Вона додала, що ситуація у Харкові залишається досить неспокійною. На території міста наразі оголошена загроза артобстрілу, тому усіх мешканців просять знаходитись в укриттях.
Внаслідок атаки росіян пошкоджень також зазнала теплотраса. Наразі на місці працюють спеціалісти, але поки невідомо, як швидко зможуть полагодити мережі.
Там тотально перебиті мережі теплотрас. З самого ранку там перебувають спеціалісти, які намагаються це відновити,
– відзначила Наталя Попова.
За її словами, до вечора місцева влада має оголосити терміни проведення робіт щодо ремонту теплотраси.
Наталя Попова про наслідки атаки на Харків: дивіться відео
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