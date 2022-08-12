росіяни 12 серпня атакували Краматорськ

Про наслідки обстрілу Краматорська розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його інформацією, достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.

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Він також додав, що обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків. Крім того, зайнялася пожежа у приватному секторі.

На місці російської атаки зараз працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу ще належить встановити.

Кириленко настійливо попросив евакуюватися вчасно, щоб не бути мішенню для росіян.

Наслідки удару по Краматорську: відео

Останні обстріли Краматорська

Вночі 12 серпня росіяни знову обстріляли місто, вдаривши по приватному сектору. Олександр Гончаренко повідомляв, що окупанти завдали 11 ракетних ударів. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали домівки. На щастя, постраждалих не було.

Також ворог обстріляв Краматорськ напередодні, 11 серпня. Під час атаки окупанти застосували зенітні ракети типу С-300. Через обстріл три будинки зазнали пошкоджень.

Додамо, ввечері 12 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Краматорському напрямку було зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам'янського, Григорівки та Райгородка.

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