Окупанти завдали 11 ракетних ударів по місту. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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Він розповів, що руйнувань зазнали домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Окупанти нищать все на своєму шляху – тактика терористів,
– наголосив Гончаренко.

Скільки людей загинули на Донеччині

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей поранили.

Кількість загиблих у регіоні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 723. Ще 1845 зазнали поранення.

Жителям необхідно евакуюватись

  • росіяни намагаються захопити Донецьку область, тому обстріли там не вщухають. Зокрема, Краматорськ накривали вогнем напередодні, 11 серпня. Окупанти застосували зенітні ракети типу С-300.
  • 28 липня у Донецькій області оголосили масштабну евакуацію. Через бойові дії існує ризик залишитися без їжі, ліків та тепла. 30 липня Кабмін оголосив, що евакуація місцевих жителів з Донецької області – обов'язкова.

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