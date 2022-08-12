Оккупанты нанесли 11 ракетных ударов по городу. Об этом сообщил городской глава Краматорска Александр Гончаренко.

Ранее россияне комплексом С-300 ударили по Краматорску – образовалась 4-метровая воронка: видео разрушений

Он рассказал, что разрушения получили дома в частном секторе. Информация о пострадавших не поступала.

Оккупанты уничтожают все на своем пути – тактика террористов,

– подчеркнул Гончаренко.

Сколько человек погибли на Донбассе

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко добавил, что 11 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Курахово, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек были ранены.

Число погибших в регионе с начала полномасштабного вторжения достигло 723. Еще 1 845 получили ранения.

Жителям необходимо эвакуироваться

россияне пытаются захватить Донецкую область, поэтому обстрелы там не утихают. В частности, Краматорск накрывали огнем накануне, 11 августа. Оккупанты применили зенитные ракеты типа С-300.

28 июля в Донецкой области была объявлена масштабная эвакуация. Из-за боевых действий существует риск остаться без еды, лекарств и тепла. 30 июля Кабмин объявил, что эвакуация местных жителей из Донецкой области – обязательна.

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