У ДСНС повідомили, що завершили роботи по ліквідації наслідків російського удару приблизно о 18 годині. Також повідомили, що серед постраждалих є рятувальники. Кількома днями раніше росіяни також вдарили по Краматорську та зруйнували школу. Тоді загинули 3 людини.

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По чому вдарили російські ракети

Загалом з-під завалів дістали тіла двох людей. Також були п'ятеро потерпілих, яким знадобилася допомога медиків. Серед госпіталізованих двоє рятувальників.

Внаслідок удару військ росії повністю зруйнувався та спалахнув житловий будинок. Також загорілися кілька автомобілів, які були поряд. На фото з місця видно не лише те, що це цивільний об'єкт. Також помітно, що це житловий масив, де навіть поряд немає військових частин чи складів.

Місце удару по будинку в Краматорську / Фото ДСНС

Як стало відомо про удар по Краматорську 29 липня: дивіться відео