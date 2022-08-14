Запрет выдачи шенгенских виз – дополнительные санкции

Президент Латвии Эгилс Левитс также признал, что, по всей вероятности, не все страны ЕС поддержат это предложение. Однако молчать нельзя. Предварительно Дания и Литва выступили за ограничение выдачи шенгенских виз россиянам.

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Это будут дополнительные санкции против россии. Я конечно знаю, что ряд европейских стран, где российские туристы оставляют большие деньги, такому предложению не обрадуются. Канцлер Германии также выразил сомнения в этом. Однако я считаю, что говорить об этом необходимо,

– сказал Левитс.

Он также заявил, что виды на жительство и визы, уже выданные в Латвии, будут аннулированы для тех, кто поддерживает российскую агрессию​. За исключением случаев, когда по конкретному делу доказаны особые обстоятельства.

Кроме того, президент Латвии считает, что виды жительства больше не могут быть выданы постоянным жителям страны, которые в будущем примут российское гражданство.

"Им придется покинуть нашу страну", – подчеркнул Левитс.

Он считает, что "торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неразумная щедрость в выдаче российским гражданам, за которой на самом деле скрывались только корыстные интересы, создали риски для безопасности".

Правительство Финляндии тоже ожидает рассмотрения вопроса на уровне ЕС

Премьер-министр Финляндии Санна Марин надеется, что отдых россиян также будет ограничен путем расширения совместных санкций ЕС. Он ожидает, что этот вопрос будет вынесен на саммиты ЕС, первая встреча которых запланирована на октябрь.

Впрочем, он также отмечает, что идея расширения санкций ЕС, продвигаемая Финляндией и странами Балтии, приходится на курортный сезон в Центральной Европе, поэтому предусмотреть, какую поддержку она получит, пока невозможно.

Что этому предшествовало

Первыми о решении ограничить свободный въезд россиян объявила Эстония. Так, с 18 августа граждане россии не смогут попасть в Эстонию за шенгенскими визами.

Ограничения не будут касаться лиц, являющихся работниками дипломатических представительств в Эстонии. Также санкции не будут распространяться на членов их семей.

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