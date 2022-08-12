Клейменные страной-террористом

Дело не только в том, чтобы наказать за поддержку агрессии. Европейцам следует объяснить, что россияне в Европейском Союзе – это угроза.

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Те, кто совершил взрывы складов оружия в Чехии или травили Скрипалей, тоже въезжали в ЕС по туристическим визам. Теперь таковых станет в десятки и сотни раз больше.

В каждом "туристе" ЕС должен видеть угрозу. Евросоюз должен зачистить себя от россии ради нашей и собственной безопасности. Только таким образом это можно объяснить раз и, надеюсь, навсегда.

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Первые ласточки железного занавеса

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что с 18 августа российские граждане не смогут попасть в его страну по шенгенским визам.

Впрочем, для 5 категорий россиян будут делать исключение.

В Украине одобрительно откликнулись на такой шаг балтийских партнеров и заметили, что Запад должен изолировать страну-оккупанта, вернув ее обратно в СССР.

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