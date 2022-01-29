По данным СМИ, сообщение предназначалось исключительно Милошу Земану – президенту Чехии. В частности, там содержались данные о причастности к взрывам российской военной разведки ГРУ.
Заметьте Глава МВД Чехии хотел предложить Кремлю "забыть" Врбетице в обмен на "Спутник V", – СМИ
Правоохранители узнали об уничтожении документа во время проверки. Тогда тестировали, как Пражский Град соблюдает режим работы с секретной информацией.
Эксперты собирались выяснить, есть ли на документе отпечатки пальцев или ДНК посторонних людей, которые не имели права знакомиться с ним.
СМИ сообщили, что в сообщении фигурировали имена Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. Их подозревают в причастности к ряду преступлений в Европе.
Сообщение уничтожили случайно
Говорится, что сообщение уничтожили случайно – вместе с некоторыми другими документами.
Вратислав Минар – президентский канцлер – не опроверг уничтожение сообщения. В то же время он заявил, что упомянутый материал не могли прочитать люди, которые на это не имеют права.
Взрывы в Врбетице: главное
- Во время взрывов на складах боеприпасов в Врбетице погибли 2 человека. Кроме того, взрывы привели к значительным разрушениям.
- Впоследствии Чехия обвинила Россию в причастности к трагедии.
- В 2021 году чешский министр иностранных дел Ян Гамачек сообщил, что его страна высылает 18 российских дипломатов, связанных с разведкой.
- Официальная Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
- В ответ Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российских дипломатических представительств.
- Земан известен своими пророссийскими взглядами. Он заявлял, что стоит рассматривать различные версии событий в Врбетице.
- В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш убежден: Россия причастна к взрывам.