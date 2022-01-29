По данным СМИ, сообщение предназначалось исключительно Милошу Земану – президенту Чехии. В частности, там содержались данные о причастности к взрывам российской военной разведки ГРУ.

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Правоохранители узнали об уничтожении документа во время проверки. Тогда тестировали, как Пражский Град соблюдает режим работы с секретной информацией.

Эксперты собирались выяснить, есть ли на документе отпечатки пальцев или ДНК посторонних людей, которые не имели права знакомиться с ним.

СМИ сообщили, что в сообщении фигурировали имена Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. Их подозревают в причастности к ряду преступлений в Европе.

Сообщение уничтожили случайно

Говорится, что сообщение уничтожили случайно – вместе с некоторыми другими документами.

Вратислав Минар – президентский канцлер – не опроверг уничтожение сообщения. В то же время он заявил, что упомянутый материал не могли прочитать люди, которые на это не имеют права.

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