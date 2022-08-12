ВСУ проучили оккупантов

Так ССО ВСУ, пробравшись ночью на позиции вс рф, уничтожили 13 военнослужащих, двух офицеров взяли в плен. Со слов военнослужащих вс рф, такие инциденты происходят не первый раз.

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Одной из причин этих инцидентов есть то, что офицеры, вместо того что б управлять обороной позиций, просто употребляют алкогольные напитки.

Со слов военнослужащих 40 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 10103, Петропавловск-Камчатский) в ходе "специальной военной операции" на территории Украины, погибло не меньше 400 военнослужащих бригады.

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