О поддержке этого решения заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского. Такую же готовность уже выразили, в частности, в Эстонии.

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О туризме россиян не может быть и речи

По словам министра, Чехия сейчас прилагает все усилия, чтобы склонить к такому же подходу и другие страны ЕС. Ведь это необходимо, чтобы продемонстрировать россиянам, что они неправы.

Мы были первыми, кто пошел на это мероприятие, и пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданное и эффективное мероприятие. Во время российской агрессии, декларируемые границы которой постоянно смещаются, об обычном туризме граждан россии не может быть и речи,

– сказал Липовский.

Он добавил, что это также важно для повышения уровня безопасности в Европе. "Я уже давно пытаюсь уменьшить влияние российских спецслужб на территории ЕС", – подытожил министр.

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