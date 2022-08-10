Про підтримку цього рішення заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у відповідь на звернення президента України Володимира Зеленського. Таку ж готовність вже висловили, зокрема, в Естонії.

До теми Кордони на замок: які країни вже закрили в'їзд для громадян росії через війну в Україні

Про туризм росіян не може бути й мови

За словами міністра, Чехія наразі докладає всіх зусиль, щоб схилити до такого ж підходу й інші країни ЄС. Адже це необхідно, щоб продемонструвати жителям росії, що вони неправі.

Ми були першими, хто пішов на цей захід, і намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний захід. У час російської агресії, декларовані кордони якої постійно зміщуються, про звичайний туризм громадян росії не може бути й мови,

– сказав Ліпавський.

Він додав, що це також важливо для підвищення рівня безпеки в Європі. "Я вже давно намагаюся зменшити вплив і вплив російських спецслужб на території ЄС", – підсумував міністр.

До речі – багато країн просто відмовляють росіянам у візах: дивіться відео