Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він також зазначив, що навряд буде прийняте рішення про тотальну заборону віз для росіян, але варто починати із туристичних привілеїв.

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За словами Фесенка, йдеться про не тотальну заборону на видачу віз цим людям, бо є норми міжнародного права, які передбачають дозвіл на в’їзд, якщо людина просить про політичний притулок або отримує статус біженця.

Проте, враховуючи ситуацію із політичною опозицією в росії, то тотальної заборони не буде. Але маємо ситуацію із туристичними візами, саме тут криється велика несправедливість, додає політолог.

Люди, які підтримують війну проти України, ба більше – за різними свідченнями, люди, які фінансують цю війну і не потрапили під санкції, зараз перебувають за межами росії,

– переконаний Володимир Фесенко.

Саме тому, на думку політолога, заборона на туристичні візи для росіян є вкрай необхідною.

"Також потрібно переглянути видачу індивідуальних та довгострокових віз, адже все це часто купувалось за гроші", – резюмує фахівець.

Детальніше про заборону туристичних віз для російських "турістаф": дивіться відео