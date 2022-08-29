Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что туристические визы действительно следует отобрать, но в то же время выдавать так называемые политические, чтобы противники режима путина имели возможность бежать от преследователей из россии.

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Лишение виз не приблизит революцию в россии

Гудков рассказал, что лишение виз, к сожалению, не приблизит революцию в россии. путин опирается на поддержку тех, кто вообще не почувствует запрет на въезд в страны Евросоюза. Эти массы в своей жизни были разве что в Турции или Египте.

Это как мертвое кадило. Для дела это ничего не решает. Только как наказание,

– заметил российский оппозиционный политик.

Следует решить вопрос политической миграции

Также он подчеркнул, что при усложнении выдачи виз россиянам Евросоюза предстоит решить вопрос о политической миграции. Как быть с противниками режима путина.

"Я, например, нахожусь в Болгарии. Ко мне должны приезжать родственники, друзья знакомые. Эти люди поддерживают меня", – подчеркнул Гудков.

А также добавил, что военные диктатуры визами не сбрасывают. Он согласен с персональными санкциями и лишением виз тех людей, которые открыто поддерживают путин. Но вместе со странами Запада нужно разработать инструмент, как спасать политических беженцев.

россиян нужно разделить на врагов и союзников

Ведущая 24 канала Екатерина Соляр отметила, что есть очень много россиян, которые приезжают в Европу и записывают там видео о том, что "Крым – наш, Украина – уже наша, Херсон мы захватили и сейчас проведем референдумы". Так они провоцируют беженцев из Украины. Вместе с тем есть маргарита симоньян, которая рассказывает, чтобы Европа готовилась к какому-нибудь теракту.

Гудков ответил, что для того чтобы избежать таких ситуаций, туристические визы действительно следует отобрать. Нельзя допускать того, что пока идет война в Украине, россияне могли отдыхать в Европе. Но для политических мигрантов следует выдавать визы, возможно, другого образца.

Простым запретом ничего не решишь. Если мы хотим приблизить конец диктатуры путина, это выстрел в холостую. Мы попадем больше в своих, чем в чужих,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что нужно разделить нормальных россиян от ненормальных; тех, кто борется с режимом, от тех, кто его поддерживает; союзников от противников.

Способны ли ультраправые националисты россии на бунт в случае поражения россии в войне

Гудков также рассказал, что бунта в россии не стоит ждать и от ультраправых националистов. Он мог бы произойти в случае поражения россии в войне в Украине, в случае очередного жеста доброй воли, но его не произойдет.

"Таких националистов в россии всего примерно 2%. Это очень мало", – отметил он.

А также отметил, что даже в воюющей в Украине российской армии идейных националистов меньше 20%. Остальные же воюют только ради денег.

Они сражаются ради того, чтобы погасить ипотеку. Они сражаются, чтобы отдать свои долги. И таких большинство среди тех, кто сейчас находится в Украине. Они тупо отрабатывают свои деньги,

– рассказал Гудков.

Гудков о том, подтолкнет ли россиян к бунту запрет выдачи виз: смотрите видео

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