Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что туристические визы действительно следует отобрать, но в то же время выдавать так называемые политические, чтобы противники режима путина имели возможность бежать от преследователей из россии.
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Лишение виз не приблизит революцию в россии
Гудков рассказал, что лишение виз, к сожалению, не приблизит революцию в россии. путин опирается на поддержку тех, кто вообще не почувствует запрет на въезд в страны Евросоюза. Эти массы в своей жизни были разве что в Турции или Египте.
Это как мертвое кадило. Для дела это ничего не решает. Только как наказание,
– заметил российский оппозиционный политик.
Следует решить вопрос политической миграции
Также он подчеркнул, что при усложнении выдачи виз россиянам Евросоюза предстоит решить вопрос о политической миграции. Как быть с противниками режима путина.
"Я, например, нахожусь в Болгарии. Ко мне должны приезжать родственники, друзья знакомые. Эти люди поддерживают меня", – подчеркнул Гудков.
А также добавил, что военные диктатуры визами не сбрасывают. Он согласен с персональными санкциями и лишением виз тех людей, которые открыто поддерживают путин. Но вместе со странами Запада нужно разработать инструмент, как спасать политических беженцев.
россиян нужно разделить на врагов и союзников
Ведущая 24 канала Екатерина Соляр отметила, что есть очень много россиян, которые приезжают в Европу и записывают там видео о том, что "Крым – наш, Украина – уже наша, Херсон мы захватили и сейчас проведем референдумы". Так они провоцируют беженцев из Украины. Вместе с тем есть маргарита симоньян, которая рассказывает, чтобы Европа готовилась к какому-нибудь теракту.
Гудков ответил, что для того чтобы избежать таких ситуаций, туристические визы действительно следует отобрать. Нельзя допускать того, что пока идет война в Украине, россияне могли отдыхать в Европе. Но для политических мигрантов следует выдавать визы, возможно, другого образца.
Простым запретом ничего не решишь. Если мы хотим приблизить конец диктатуры путина, это выстрел в холостую. Мы попадем больше в своих, чем в чужих,
– подчеркнул российский оппозиционный политик.
Он подчеркнул, что нужно разделить нормальных россиян от ненормальных; тех, кто борется с режимом, от тех, кто его поддерживает; союзников от противников.
Способны ли ультраправые националисты россии на бунт в случае поражения россии в войне
Гудков также рассказал, что бунта в россии не стоит ждать и от ультраправых националистов. Он мог бы произойти в случае поражения россии в войне в Украине, в случае очередного жеста доброй воли, но его не произойдет.
"Таких националистов в россии всего примерно 2%. Это очень мало", – отметил он.
А также отметил, что даже в воюющей в Украине российской армии идейных националистов меньше 20%. Остальные же воюют только ради денег.
Они сражаются ради того, чтобы погасить ипотеку. Они сражаются, чтобы отдать свои долги. И таких большинство среди тех, кто сейчас находится в Украине. Они тупо отрабатывают свои деньги,
– рассказал Гудков.
Гудков о том, подтолкнет ли россиян к бунту запрет выдачи виз: смотрите видео
Отмена виз для россиян: что известно
- Евросоюз уже готовит план отмены выдачи виз россиянам. Новые туристические ограничения для граждан страны-агрессорки главы МИДа обсудят во время встречи в Чехии 30 августа.
- Венгрия выступает против запрета выдачи шенгенских виз россиянам. Там заявили, что вообще не видят пользы от санкций.
- Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель выступил за выборочный подход по выдаче виз гражданам россии. Такой же позиции придерживается и Вашингтон, который не хочет закрывать пути безопасности для российских диссидентов.