Об этом рассказали источники 24 канала в разведке. В частности, для того чтобы мужчин гарантированно пустили в государство-агрессора, нужно выложить 100 тысяч долларов.

Важно Оккупанты жалуются из-за уничтожения моста возле Купянска: это оставит их без подкрепления

Главарь луганских боевиков леонид пасичник доложил другим представителям оккупационной "власти", что им нужно готовиться к эвакуации. Впрочем, россия будет пускать к себе не всех. Поэтому ему нужно подготовить списки лиц, которых фсб гарантированно пропустит через границу. Стоимость места в списке – 100 тысяч долларов. Не заплатишь пасичнику – останешься в Украине.

оккупанты несут колоссальные потери

Контрнаступление ВСУ сопровождают безумные потери российских оккупационных войск. В частности, благодаря нашим защитникам прекратил существовать 237 десантно-штурмовой полк россии.

В разведке рассказали, что в Харьковской области оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Захватчики звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше.

В то же время российские пропагандисты рассказывают о том, что контрнаступление ВСУ – это фейковая "пиар-акция". Они пытаются убедить своих граждан, что все сообщения о контрнаступлении – это "показательное выступление" для Европы и цивилизованного мира, а все предоставленное западное вооружение и военную технику уже продали неизвестным покупателям.

Обратите внимание! С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов.