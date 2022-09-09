Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Игорь Чаленко. Он отметил, что у россиян сейчас моральное состояние хуже, чем когда им приходилось с помощью ВСУ отходить из Киевской, Черниговской и Сумской областей.
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Политолог отметил, что кремль сегодня умоляет о перемирии, ведь у них нет больших резервов, чтобы идти в наступление. Им нужно время для того, чтобы перевооружиться, подготовиться. Кроме того, у россии есть большие проблемы с выплатами многим военным.
Эксперт отметил, что влияет еще и все большая мотивация украинцев и снабжение оружия Западом.
Успехи в Харьковской области
"Мы анонсировали ранее контрнаступление на Юге, и россияне очевидно думали, что если они обстреливают каждый день Харьков, то в Харьковской области абсолютно ничего не будет", – отметил Чаленко.
Как всегда, ВСУ показали, что они умнее. Они непредсказуемы. Это больше всего пугает нашего врага, что каждый наш шаг нетипичен для них,
– сообщил Игорь Чаленко.
Он добавил, что действия ВСУ выходят за пределы классической советской военной школы, поэтому мы будем и дальше видеть еще большую печаль относительно российских войск.
При этом эксперт акцентировал, что нужно оставаться реалистами, ведь у россии еще есть ресурсы.
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Какая ситуация в Харьковской области
- Российских оккупантов, скорее всего, постигла очередная неудача на Харьковщине. Вероятно, группировка россиян в Купянске осталась отрезанной от путей поставок.
- ВСУ производят зачистки на освобожденных территориях Харьковской области. В Чугуевском районе наши военные задержали местного гауляйтера.
- Украинские военные выбили российских оккупантов из населенного пункта Шевченково в Харьковской области. Местные жители уже избавились от российской символики.