Соответствующие кадры показали пропагандистские телеграм-каналы, информирует 24 Канал. Отметим, что атака на Крымский мост являлась частью спецоперации СБУ и ВМС.

Смотрите также Взрывы на Крымском мосту: появились кадры сильно поврежденного путепровода

Как выглядит Крымский мост после "хлопка"

В сети были обнародованы первые минуты после взрыва на Крымском мосту. На кадрах видна машина, в которой ехала погибшая семейная пара, и скорая помощь, в которой находилась их 14-летняя дочь.

К тому же видно, как через громкоговоритель звучит объявление срочно покинуть Крымский мост.

Первые минуты после взрыва на Крымском мосту: смотрите видео

Также видео поврежденной взрывом части моста обнародовал один из крымских телеканалов. Сейчас на месте происшествия только воронки и существенные повреждения.

Воронки и повреждения на Крымском мосту: смотрите видео

Пропагандисты говорят, что после ночного подрыва участок на 146-м километре трассы А-290 "Новороссийск – Керчь" частично обрушился.

Участок частично обрушился: смотрите видео

Подрыв Крымского моста 17 июля: что известно