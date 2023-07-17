Відповідні кадри показали пропагандистські телеграм-канали, інформує 24 Канал. Зауважимо, що атака на Кримський міст була частиною спецоперації СБУ та ВМС.

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Як виглядає Кримський міст після "бавовни"

У мережі оприлюднили перші хвилини після вибуху на Кримському мосту. На кадрах видно машину, в якій їхала загибла сімейна пара, та швидка допомога, в якій перебувала їхня 14-річна донька.

До того ж видно, як через гучномовець звучить оголошення терміново залишити Кримський міст.

Перші хвилини після вибуху на Кримському мосту: дивіться відео

Також відео пошкодженої вибухом частини мосту оприлюднив один із кримських телеканалів. Зараз на місці події – лише вирви та суттєві пошкодження.

Вирви та пошкодження на Кримському мосту: дивіться відео

Пропагандисти кажуть, що після нічного підриву ділянка на 146-му кілометрі траси А-290 "Новоросійськ – Керч" частково обвалилася.

Ділянка частково обвалилася: дивіться відео

Підрив Кримського мосту 17 липня: що відомо