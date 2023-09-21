Територію країни-агресорки й всі окуповані території неможливо повноцінно закрити від ударних дронів чи крилатих ракет. Про це 24 Каналу розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зауваживши, що окупований Крим був захищений дуже потужними системами.

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Наскільки потужна російська ППО

За словами Юрій Ігната, ми маємо практично ті ж самі засоби ППО, як і в Росії, тільки минулих поколінь. Мовиться, про "БУК-М1", С-300, тоді як противник має "БУК-М2", С-350 і С-400. Також в окупантів є ЗРК "Панцир" і "Тор" різних модифікацій, яких немає у нас.

Не можна сказати, що ППО Росії слабка, але, як бачимо, вона не досконала. На окуповану територію і Крим пролітають Storm Shadow, безпілотники та інші засоби ураження. Щоразу там палає, "підгорає" і їм "не хочеться звідти виїжджати", але доведеться,

– сказав Юрій Ігнат.

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Зруйнували міф про зброю, якій "немає аналогів"

Україна знає про інші держави, які купували або планують підписати контракти про постачання російських систем ППО. Удари по аеродромах красномовно демонструють, як насправді працює зброя, яка нібито "немає аналогів".

Наприклад, з ракетами "Кинджал", які на думку окупантів неможливо збити, успішно справляється ЗРК Patriot.

Модернізований Patriot 1970-х років, але з новими ракетами, прекрасно працює проти ракет, які за версією Росії, неможливо збити. От уже скільки ми їх збили. Тому чекаємо від партнерів озброєння, якого потребуємо. Зокрема, найближчим часом очікуємо гарних новин від США і від "Рамштайну",

– підкреслив Ігнат.

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