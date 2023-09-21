Территорию страны-агрессора и все оккупированные территории невозможно полноценно закрыть от ударных дронов или крылатых ракет. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, заметив, что оккупированный Крым был защищен очень мощными системами.

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Насколько мощна российская ПВО

По словам Юрий Игната, мы имеем практически те же средства ПВО, как и в России, только прошлых поколений. Речь идет о "БУК-М1", С-300, тогда как противник имеет "БУК-М2", С-350 и С-400. Также у окупантов есть ЗРК "Панцирь" и "Тор" разных модификаций, которых нет у нас.

Нельзя сказать, что ПВО России слаба, но, как видим, она не совершенна. На оккупированную территорию и в Крым пролетают Storm Shadow, беспилотники и другие средства поражения. Каждый раз там пылает, "подгорает" и им "не хочется оттуда уезжать", но придется,

– сказал Юрий Игнат.

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Разрушили миф об оружии, которому "нет аналогов"

Украина знает о других государствах, которые покупали или планируют подписать контракты на поставку российских систем ПВО. Удары по аэродромам красноречиво демонстрируют, как на самом деле работает оружие, которому якобы "нет аналогов".

Например, с ракетами "Кинжал", которые по мнению оккупантов невозможно сбить, успешно справляется ЗРК Patriot.

Модернизированный Patriot 1970-х годов, но с новыми ракетами, прекрасно работающий против ракет, которые по версии России, невозможно сбить. Вот уж сколько мы их сбили. Поэтому ждем от партнеров вооружения, в котором нуждаемся. В частности, в ближайшее время ожидаем хорошие новости от США и от "Рамштайна",

– подчеркнул Игнат.

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