Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, що означають вибухи в Курську і як вони вплинуть на російсько-український фронт.

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"Найімовірніше, нашому військово-політичному керівництву сподобалось така парадигма ударів по центрах ухвалення рішень, яку свого часу озвучив Путін. Закон "бумеранга" – ми їм повертаємо це", – зазначив Світан.

Так, 24 вересня український дрон атакував будівлю ФСБ, а 25-го – будівлю МВС. Крім того, під ударом опинився аеродром "Халіно" в Курську – там саме перебувало керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

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Яке значення атак по Курську

Крім очевидних втрат і морального-психологічного удару, важливо також те, що російські окупанти змушені відвертати увагу від основного фронту в Україні.

Це в будь-якому разі як мінімум відтягує частину сил і засобів на рубежі атак, тобто розтягує лінію фронту,

– наголосив Світан.

Крім того, не можна недооцінювати ефект, який справляє вибух на цивільних людей. Росіяни нарешті розуміють, що означає жити у війні.

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