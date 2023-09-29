Так, один з мешканців країни-окупантки хотів підпалити один з військкоматів, але натомість загорівся сам, інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Боже, яке кончене!".
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Сезон підпалів
Здається, в Росії знову набирає популярності гра "спали військкомат". На відео, яке опублікував телеграм-канал, видно певну особу. Вона підходить до будівлі, поруч з якою стоїть, ймовірно, артилерійська установка, і намагається здійснити підпал. Але в Росії все трапляється через криві руки, тому в один момент запалювальна суміш спалахує прямісінько в руках особи.
Вогонь поширюється на незначну відкриту територію, а сам ініціатор тікає з поля зору камер спостереження у палаючому одязі.
"Змусь дурня богу молитися, але і так теж непогано", – пише у своєму коментарі канал.
Судячи з прозорого логотипу "Приморье", можна припустити, що ця подія трапилася десь у Приморському краї Росії.
В Росії палять військкомати: основні новини
- Наприкінці липня і в серпні в Росії у різних містах почали масово підпалювати військкомати. Це робили різні люди, зокрема й пенсіонери. Наприклад, в Калузі 77-річна жінка буцімто кинула коктейль Молотова в будівлю, де розміщений військовий комісаріат.
- Не оминає подібна участь російський військкоматів і на тимчасово окупованих територіях. У Феодосії вчителька російської мови та літератури намагалася кинути пляшку з вибуховою сумішшю у будівлю комісаріату.
- Представники українського ГУР зазначили, що всі ці події – наслідки політики Кремля. Не виключення, що російські військкомати палатимуть і надалі.