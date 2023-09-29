Так, один з мешканців країни-окупантки хотів підпалити один з військкоматів, але натомість загорівся сам, інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Боже, яке кончене!".

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Сезон підпалів

Здається, в Росії знову набирає популярності гра "спали військкомат". На відео, яке опублікував телеграм-канал, видно певну особу. Вона підходить до будівлі, поруч з якою стоїть, ймовірно, артилерійська установка, і намагається здійснити підпал. Але в Росії все трапляється через криві руки, тому в один момент запалювальна суміш спалахує прямісінько в руках особи.

Вогонь поширюється на незначну відкриту територію, а сам ініціатор тікає з поля зору камер спостереження у палаючому одязі.

"Змусь дурня богу молитися, але і так теж непогано", – пише у своєму коментарі канал.

Судячи з прозорого логотипу "Приморье", можна припустити, що ця подія трапилася десь у Приморському краї Росії.

В Росії палять військкомати: основні новини