Так, один из жителей страны-оккупантки хотел поджечь один из военкоматов, но загорелся сам, информирует 24 Канал с ссылкой на телеграмм-канал "Боже, яке кончене!".
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Сезон поджогов
Кажется, в России снова набирает популярность игра "сожги военкомат". На видео, опубликованном телеграмм-каналом, видно неизвестную особу. Она подходит к зданию, рядом с которым стоит, вероятно, артиллерийская установка, и пытается совершить поджог. Но в России все случается через кривые руки, поэтому в один момент зажигательная смесь загорается прямиком в руках человека.
Огонь распространяется на незначительную открытую территорию, а сам инициатор убегает из виду камер наблюдения в горящей одежде.
"Заставь дурака богу молиться, но и так тоже неплохо", – пишет в своем комментарии канал.
Судя по прозрачному логотипу "Приморье", можно предположить, что это событие произошло где-то в Приморском крае России.
В России жгут военкоматы: основные новости
- В конце июля и в августе в России в разных городах начали массово поджигать военкоматы. Это делали разные люди, в том числе и пенсионеры. К примеру, в Калуге 77-летняя женщина якобы бросила коктейль Молотова в здание, где расположен военный комиссариат.
- Не обходит подобное участие российские военкоматы и на временно оккупированных территориях. В Феодосии учительница русского языка и литературы пыталась бросить бутылку со взрывчатой смесью в здание комиссариата.
- Представители украинского ГУР отметили, что все эти события – последствия политики Кремля. Не исключение, что российские военкоматы будут пылать и дальше.