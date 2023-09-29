Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, у чому принципова різниця між ставленням української та російської влади до своїх громадян. Він наголосив, що Владіміру Путіну байдуже на життя і добробут росіян.

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"Думаєте, його турбує доля росіян, які там десь у холоді? Якби він хотів дати якісь блага їм, він будував би дороги, проводив газ, каналізацію замість витрачати мільярди на війну", – зазначив Тизенгаузен.

Крім того, російський диктатор посилає тисячі своїх громадян на смерть в Україну. Путіну важливе одне – розв'язати особисте імперське питання, і він до кінця намагатиметься це зробити ціною власного населення.

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До чого призведуть удари по російській енергетиці

"Я думаю, для Росії це буде дійсно дуже серйозна проблема. Їм просто дали зрозуміти: смикатиметесь – сидітимете без світла, тепла і води", – пояснив Тизенгаузен.

Оскільки енергетична інфраструктура в Росії побудована ще в радянські часи, буде дуже складно знайти все потрібне комплектування для ремонту. А з огляду на значну протяжність країни-агресорки – практично неможливо заховати протиповітряною обороною всі об'єкти.

Крім того, удари по енергетиці вплинуть на хід бойових дій. Блекаути можуть суттєво ускладнити логістичні процеси.

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