Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, у чому принципова різниця між ставленням української та російської влади до своїх громадян. Він наголосив, що Владіміру Путіну байдуже на життя і добробут росіян.
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"Думаєте, його турбує доля росіян, які там десь у холоді? Якби він хотів дати якісь блага їм, він будував би дороги, проводив газ, каналізацію замість витрачати мільярди на війну", – зазначив Тизенгаузен.
Крім того, російський диктатор посилає тисячі своїх громадян на смерть в Україну. Путіну важливе одне – розв'язати особисте імперське питання, і він до кінця намагатиметься це зробити ціною власного населення.
У Росії почались блекаути: дивіться відео 24 Каналу
До чого призведуть удари по російській енергетиці
"Я думаю, для Росії це буде дійсно дуже серйозна проблема. Їм просто дали зрозуміти: смикатиметесь – сидітимете без світла, тепла і води", – пояснив Тизенгаузен.
Оскільки енергетична інфраструктура в Росії побудована ще в радянські часи, буде дуже складно знайти все потрібне комплектування для ремонту. А з огляду на значну протяжність країни-агресорки – практично неможливо заховати протиповітряною обороною всі об'єкти.
Крім того, удари по енергетиці вплинуть на хід бойових дій. Блекаути можуть суттєво ускладнити логістичні процеси.
Курська область опинилась без світла: основне
- Вночі 29 вересня невідомий безпілотник скинув дві вибухівки на підстанцію в Курській області. Унаслідок цього було знеструмлено п'ять населених пунктів.
- Згодом стало відомо, що блекаут у Курській області – результат успішної спецоперації СБУ. До ураженої підстанції були під'єднані важливі військові об'єкти ворога.
- До слова, це не перше знеструмлення в Росії внаслідок української атаки. Дрон СБУ 26 вересня влаштував блекаут у семи населених пунктах Курської області.