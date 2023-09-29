Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, в чем принципиальная разница между отношением украинской и российской власти к своим гражданам. Он подчеркнул, что Владимиру Путину безразличны жизнь и благосостояние россиян.

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"Думаете, его беспокоит судьба россиян, которые там где-то в холоде? Если бы он хотел дать какие-то блага им, он бы строил дороги, проводил газ, канализацию вместо того, чтобы тратить миллиарды на войну", – отметил Тизенгаузен.

Кроме того, российский диктатор посылает тысячи своих граждан насмерть в Украину. Путину важно одно – решить личный имперский вопрос, и он до конца будет пытаться это сделать ценой собственного населения.

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К чему приведут удары по российской энергетике

"Я думаю, для России это будет действительно очень серьезная проблема. Им просто дали понять: будете дергаться – будете сидеть без света, тепла и воды", – объяснил Тизенгаузен.

Поскольку энергетическая инфраструктура в России построена еще в советское время, будет очень сложно найти все нужное комплектование для ремонта. А учитывая значительную протяженность страны-агрессора – практически невозможно спрятать противовоздушной обороной все объекты.

Кроме того, удары по энергетике повлияют на ход боевых действий. Блэкауты могут значительно усложнить логистические процессы.

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