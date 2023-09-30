Щодня українські військові перевершують самі себе. Військовослужбовець ЗСУ, голова українського об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко схарактеризували 24 Каналу стадію війни, на якій зараз перебуває Україна.

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В Україні триває перша у 21 столітті по-справжньому позиційна війна. На наших очах змінюється війна, однак нам здається нібито все просто відбувається й ми не встигаємо проаналізувати. Водночас всі наші західні партнери уважно стежать і нотують те, як змінюється війна.

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Вибуховий етап

Виявляється, що до початку повномасштабного вторгнення роль дронів була недооцінена світом. Ніхто не міг уявити, що великий Чорноморський флот може втратити свій флагман, ВДК й підводний човен через країну, у якої де-факто немає флоту.

Це новий етап війни й вона виглядає саме так,

– зауважив Гудименко.

На цьому етапі Україна відпрацьовує новітню зброю. Наприклад, у росіян хороші безпілотники й ворог вміє їх використовувати. Дрони виготовляються на заводах й вони внесені в усі нормативно-правові документи.

Окупанти працюють з БпЛА досить давно, тому знають їхні плюси та мінуси, а також можуть їх модифікувати. У росіян всього декілька видів цих безпілотників, не більше 10, й вони з ними працюють,

– сказав військовослужбовець ЗСУ.

Наша держава має кардинально інший підхід. Українці вимушено пішли іншим шляхом. У нас багато видів абсолютно різних безпілотників. Зараз Україна проходить етап вибухового зростання номенклатури. З часом цей перелік зменшиться й тоді ми вже масштабуватимемо кількість озброєння.

"Це дуже цікаво. Коли історики майбутнього аналізуватимуть цю війну, багато школярів ненавидітимуть її через величезну кількість дат і подій", – зазначив Гудименко.

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