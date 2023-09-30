Каждый день украинские военные превосходят сами себя. Военнослужащий ВСУ, глава украинского объединения "Мечта" Юрий Гудыменко охарактеризовать 24 Каналу стадию войны, на которой сейчас находится Украина.

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В Украине продолжается первая в 21 веке по-настоящему позиционная война. На наших глазах меняется война, однако нам кажется, будто все просто происходит и мы не успеваем проанализировать. В то же время, все наши западные партнеры внимательно следят и записывают то, как меняется война.

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Взрывной этап

Оказывается, что до начала полномасштабного вторжения роль дронов была недооценена миром. Никто не мог представить, что большой Черноморский флот может потерять свой флагман, БДК и подводную лодку из-за страны, у которой де-факто нет флота.

Это новый этап войны и она выглядит именно так,

– заметил Гудыменко.

На этом этапе Украина отрабатывает новое оружие. К примеру, у россиян хорошие беспилотники и враг умеет их использовать. Дроны производятся на заводах и они внесены во все нормативно-правовые документы.

Оккупанты работают с БПЛА достаточно давно, поэтому знают их плюсы и минусы, а также могут их модифицировать. У россиян всего несколько видов этих беспилотников, не больше 10, и они с ними работают,

– сказал военнослужащий ВСУ.

У нашего государства кардинально другой подход. Украинцы вынужденно пошли другим путем. У нас много видов совершенно разных беспилотников. В настоящее время Украина проходит этап взрывного роста номенклатуры. Со временем этот перечень уменьшится, и тогда мы будем масштабировать количество вооружения.

"Это очень интересно. Когда историки будущего будут анализировать эту войну, многие школьники будут ненавидеть ее из-за огромного количества дат и событий", – отметил Гудыменко.

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