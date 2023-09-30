Володимир Зеленський випустив на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій. Під час брифінгу глава держави розповів, яку зброю зараз створює Україна, пише 24 Канал.

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Яку зброю зараз створює Україна

Володимир Зеленський під час форуму зауважив, що Україна стала першою країною, яка вирішила створити флот морських дронів.

Світ бачить, на що здатні українські ракети, наші технології, українські дрони. Ми створюємо перший у світі флот морських дронів, який позбавляє російські військові кораблі сенсу та примушує їх ховатися,

– зауважив президент.

Окрім цього, наша країна розпочала виробництво гармат за стандартами НАТО – 155-го калібру. Також наша країна створює інноваційні протитанкові ракетні комплекси і це далеко не весь список.

Наші протитанкові ракетні комплекси більш далекобійні та безпечніші в управлінні, ніж ціла низка інших аналогів. Ми пропонуємо свої програмні рішення для оборони – від управління до кібербезпеки. Ми зацікавлені в локалізації виробництва техніки, необхідної нашому захисту, та кожної з тих передових оборонних систем, які використовуються нашими воїнами й дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті,

– сказав Володимир Зеленський.

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