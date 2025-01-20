Пожар на нефтебазе в Лисках не могут потушить 5 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке на Лиски

Местные жители Лисок в Воронежской области сообщают о звуках взрывов. Очевидцы утверждают, что слышали 4 взрыва.

Местный глава области Гусев заявляет, что в районе были зафиксированы и уничтожены несколько БпЛА. Однако один беспилотник "упал" на территорию нефтебазы и вызвал пожар.

По одной из версий, это беспилотник "Бобер" – 2,5 метровый дрон с дальностью полета до 1000 километров. Два таких, утверждают российские пропагандистские каналы, летели на низкой высоте, их видели местные жители.

По словам властей, пострадавших от удара нет, на месте уже работают российские экстренные службы.

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