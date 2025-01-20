Пожежу на нафтобазі у Лісках не можуть загасити 5 днів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про атаку на Ліски

Місцеві жителі Лісок у Воронезькій області повідомляють про звуки вибухів. Очевидці стверджують, що чули 4 вибухи.

Місцевий голова області Гусєв заявляє, що у районі були зафіксовані та знищені кілька БпЛА. Однак один безпілотник "впав" на територію нафтобази на спричинив пожежу.

За одною з версій, це безпілотник "Бобер" – 2,5 метровий дрон з дальністю польоту до 1000 кілометрів. Два таких, стверджують російські пропагандистські канали, летіли на низькій висоті, їх бачили місцеві жителі.

За словами влади, постраждалих від удару немає, на місці вже працюють російські екстрені служби.

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