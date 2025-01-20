Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис російського опозиційного медіа ASTRA. У Генштабі ЗСУ підтвердили причетність до атаки на нафтобазі в Людиново.

До теми ЗСУ атакували нафтобазу у Людиново Калузької області: де вона розташована на карті

Які наслідки на нафтобазі в Людиново після атаки

Журналісти з'ясували, що усього об'єкт "Калуганафтопродукт" у Людиново атакували 9 безпілотників ЗСУ.

Пожежа на нафтобазі у Калузькій області після атаки 17 січня: дивіться відео

Джерела в екстрених службах Калузької області розповіли, що внаслідок атаки було пошкоджено чотири цистерни: три резервуари з дизельним пальним і один – з бензином. Об'єм кожної цистерни – 1 000 кубічних метрів.

На об'єкті зайнялися 4 резервуари з паливом: дивіться відео

Усього площа пожежі склала 1 500 квадратних метрів. За даними співрозмовників видання, місцева влада евакуювала 50 жителів прилеглих до нафтобази населених пунктів.

До слова, російські загарбники бідкалися про удар по нафтобазі у Калузькій області 17 січня. Вони також публікували відео, де видно пожежу та спалахи на об'єкті.

У Генштабі ЗСУ згодом підтвердили, що ворожий енергетичний об'єкт атакували Сили спеціальних операцій. Військові наголосили, що ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора.