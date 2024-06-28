Всего во время ночной атаки дронами в России взрывы слышали жители пяти областей. Кроме Брянской области, от обстрела пострадали объекты в Тамбовской области, Смоленской, Курской и Ростовской областях, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке на Брянскую область

"Кремний Эл" – один из крупнейших в России производителей микроэлектроники, где, в частности, изготавливают комплектующие для военной техники. К слову, он уже подвергался атаке дронов 30 декабря 2023 года. Тогда там был поврежден один из цехов, на этот раз – крыша производственного корпуса. А вот в воинской части в Карачеве дроны этой ночью попали в склад.

Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз пожаловался, что ночью была "попытка киевского режима сделать террористическую атаку с применением БПЛА", которую российская ПВО якобы "успешно" отразила.

Он отчитался, что во время первой волны атаки примерно в 3 ночи были уничтожены 3 БпЛа над Трубчевским, впоследствии – еще 2 над Трубчевским и Навлинским районами. Уже утром, примерно в 7 часов, россияне якобы сбили над Навлинским и Суземским районами еще 2 беспилотника. Вскоре после этого был атакован сам Брянск.

В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания. На месте работают оперативные и экстренные службы,

– написал Богомаз.

Кроме этого, 6 дронов якобы сбили над территорией Карачевского района. А уже примерно в 10 часов появилась информация об атаке поселка Белая Березка Трубчевского района. Вследствие террористической атаки произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение.

При этом Богомаз утверждает, что якобы ни в одной из этих атак нет пострадавших.