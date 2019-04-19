Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": фото и видео

В Киеве на НСК "Олимпийский" сегодня пройдут дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. В 16 часов на стадион начали приходить желающие, которые зарезервировали себе место, чтобы вживую увидеть дискуссию политиков. Ожидается, что зрителями дебатов станут почти 60 тысяч украинцев.

Зрители, которых пропустили на стадион, прошли жесткую проверку на наличие опасных предметов и трезвость. За порядок на стадионе отвечают служащие Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС.

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На НСК "Олимпийский" прибыли первые зрители дебатов, которые поддерживают Петра Порошенко. Сейчас на территорию стадиона начали запускать первых зрителей.

Сторонники действующего гаранта перед дебатами собрались в Киеве на Майдане Независимости – туда пришло около тысячи человек. Среди них – представители Самообороны Майдана, "Молодежного национального конгресса", "Свободных людей", пластуны. Они развернули баннеры-"растяжки" с надписью "#Защити Украину". Также они держат в руках государственные флаги.

Впоследствии к ним присоединился сам Петр Порошенко с женой и доверенными лицами на выборах. Через некоторое время многотысячное шествие отправилась в сторону стадиона, где будут проходить дебаты, и растянулась на несколько километров.



Акция "Защити Украину"/ Источник: ukrinform.ua

Участники акции "Защити Украину"/ Источник: ukrinform.ua

Колонна идет в сторону стадиона/ Источник: ukrinform.ua

Наконец, участники марша "Защити Украину" пришли в "Олимпийский" со стороны улицы Эспланадной, где остановились перед металлической оградой. За ней в два ряда полицейских и нацгвардійців, пишет "Укринформ".

В 17 часов на стадионе начнется развлекательная программа. Уже в 19 на НСК прибудут Зеленский и Порошенко и между ними должны начаться предвыборные дебаты.

Для выступлений на стадионе смонтировали сразу две сцены: штаб каждого из кандидатов – свою. Кстати, проведение дебатов на стадионе обошлось в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатили избирательные фонды кандидатов в президенты.

Сцена Зеленского: смотрите видео

Развлекательная программа перед началом дебатов:

На НСК "Олимпийский" прибыли первые зрители дебатов: смотрите видео

Каковы результаты последних соцопросов относительно выборов?По данным Киевского международного института социологии, кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать. В то же время, за действующего президента Петра Порошенко проголосуют – 25,4% респондентов. Еще 2,4% – испортили бы бюллетень. Социологи опросили 2004 респондента с 9 по 14 апреля. Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.





Рейтинг кандидатов в президенты во втором туре: опрос соцгруппы "Рейтинг"