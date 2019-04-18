Сторонников Зеленского и Порошенко разделят во время дебатов на "Олимпийском"

Чтобы избежать конфликтов и провокаций, сторонников обоих кандидатов в президенты во время их дебатов на НСК "Олимпийский" планируют разделить.

Однако подробнее о разделе пока рассказать не могут, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк во время брифинга, пишет "Укрифнорм".

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Так, согласно последним договоренностям, во время дебатов на НСК "Олмпийський" 19 апреля потенциальные избиратели действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского не смогут непосредственно контактировать.

Как будет дальше – нам сложно сказать, поскольку мы реагируем и исходим из той ситуации, которая согласуется штабами обоих кандидатов и участниками этого процесса,

– добавил Шкиряк.

Со своей стороны, советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил, что "сценарии этого мероприятия пишут команды кандидатов", зато правоохранители добавляют им "компоненты безопасности".

Отметим, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский появится только на "Олимпийском". Шоумен заявил, что участвовать в теледебатах с кандидатом Петром Порошенко на Общественном вечером этого же дня не будет.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе теледебатов на Общественном с 20:00 на 21:00, как того просили в штабе Порошенко. Все для того, чтобы действующий глава государства успел выступить на дебатах на "Олимпийском", стартующим в 19:00.

Когда и где состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским?

Кандидаты в президенты вызвали друг друга на дебаты еще до того, как стали известны официальные результаты первого тура выборов президента. Оба прошли во второй тур и после долгих споров и эпопеи со сдачей анализов штабы Зеленского и Порошенко договорились провести дебаты 19 апреля (пятница) в 19:00 на НСК "Олимпийский". После этого Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет. Запускать зрителей на "Олимпийский" начнут в 16:00. Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей. Кстати, все билеты на дебаты уже закончились.