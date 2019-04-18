20:04
18 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
      Вєсті Кремля
      23:01, 17 апреля
      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю
      Вєсті.UA
      21:28, 17 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Сторонников Зеленского и Порошенко разделят во время дебатов на "Олимпийском"

      49 Читати новину українською
      Потенциальных избирателей Порошенко и Зеленского разделят во время дебатов
      Потенциальных избирателей Порошенко и Зеленского разделят во время дебатов / Фото из открытых источников

      Чтобы избежать конфликтов и провокаций, сторонников обоих кандидатов в президенты во время их дебатов на НСК "Олимпийский" планируют разделить.

      Однако подробнее о разделе пока рассказать не могут, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк во время брифинга, пишет "Укрифнорм".

      Читайте также: Зеленский не придет на дебаты на Общественное

      Так, согласно последним договоренностям, во время дебатов на НСК "Олмпийський" 19 апреля потенциальные избиратели действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского не смогут непосредственно контактировать.

      Как будет дальше – нам сложно сказать, поскольку мы реагируем и исходим из той ситуации, которая согласуется штабами обоих кандидатов и участниками этого процесса,
      – добавил Шкиряк.

      Со своей стороны, советник министра внутренних дел Иван Варченко отметил, что "сценарии этого мероприятия пишут команды кандидатов", зато правоохранители добавляют им "компоненты безопасности".

      Отметим, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский появится только на "Олимпийском". Шоумен заявил, что участвовать в теледебатах с кандидатом Петром Порошенко на Общественном вечером этого же дня не будет.

      Кроме того, Центральная избирательная комиссия приняла решение о переносе теледебатов на Общественном с 20:00 на 21:00, как того просили в штабе Порошенко. Все для того, чтобы действующий глава государства успел выступить на дебатах на "Олимпийском", стартующим в 19:00.

      Когда и где состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским?
      Кандидаты в президенты вызвали друг друга на дебаты еще до того, как стали известны официальные результаты первого тура выборов президента. Оба прошли во второй тур и после долгих споров и эпопеи со сдачей анализов штабы Зеленского и Порошенко договорились провести дебаты 19 апреля (пятница) в 19:00 на НСК "Олимпийский". После этого Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет. Запускать зрителей на "Олимпийский" начнут в 16:00. Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей. Кстати, все билеты на дебаты уже закончились.

       

       

      blog_ava
      "Игра престолов": в котором часу смотреть вторую серию 8 сезона в Украине
      сегодня
      90806
      Теги: Новости Украины НСК Олимпийский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Порошенко и Зеленский Министерство внутренних дел Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые скандальные решения суда, который отменил национализацию "Приватбанка"
      сегодня , 20:04 Самые скандальные решения суда, который отменил национализацию "Приватбанка"
      Євгенія Мазур 6
      В Україні подорожчає пальне: до чого тут Медведчук, і як він може обвалити нашу економіку?
      сегодня , 19:31 В Україні подорожчає пальне: до чого тут Медведчук, і як він може обвалити нашу економіку?
      Артем Овдієнко 828
      Выборы или мыльный пузырь, – эксперт о нюансах президентской кампании и будущем правительства
      сегодня , 19:01 Выборы или мыльный пузырь, – эксперт о нюансах президентской кампании и будущем правительства
      Наталя Ромашова 90
      Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      сегодня , 17:52 Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку": що втрачає Україна та хто в цьому винен?
      Артем Овдієнко 1086
      Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      сегодня , 17:00 Жаданий Залізний Трон, або "Гра Престолів" по-українськи
      Костянтин Шкабара 562
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как юная черкащанка поразила мир боксерским талантом и стала главной надеждой Украины
       13 февраля 2016 , 17:45
      Volkswagen продает больше машин, чем Mercedes и Ford вместе
       13 августа 2018 , 13:00
      Динамовец забил бомба-гол в европейском чемпионате – невероятный подъем украинцев и восхищение СМИ
       10 февраля , 16:13
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук