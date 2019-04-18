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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Прибічників Зеленського та Порошенка під час дебатів на "Олімпійському" розділять

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      Потенційних виборців Порошенка та Зеленського розділять під час дебатів
      Потенційних виборців Порошенка та Зеленського розділять під час дебатів / Фото з відкритих джерел

      Аби уникнути конфліктів та провокацій, прибічників обох кандидатів у президенти під час їхніх дебатів на НСК "Олімпійський" планують розділити.

      Однак детальніше про поділ наразі розповісти не можуть, заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк під час брифінгу, пише "Укріфнорм".

      Читайте також: Зеленський не прийде на дебати на Суспільне

      Так, відповідно до останніх домовленостей, під час дебатів на НСК "Олмпійський" 19 квітня потенційні виборці чинного президента України Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського не зможуть безпосередньо контактувати.  

      Як буде далі – нам складно сказати, оскільки ми реагуємо і виходимо з тієї ситуації, яка узгоджується штабами обох кандидатів і учасниками цього процесу,
      – додав Шкіряк.

      Зі свого боку, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко зазначив, що "сценарії цього заходу пишуть команди кандидатів", натомість правоохоронці додають їм "безпекової компоненти".

      Зазначимо, кандидат у президенти України Володимир Зеленський з'явиться лише на "Олімпійському". Шоумен заявив, що участі у теледебатах з кандидатом Петром Порошенком на Суспільному ввечері цього ж дня не братиме. 

      Окрім того, Центральна виборча комісія ухвалила рішення про перенесення теледебатів на Суспільному з 20:00 на 21:00, як того просили у штабі Порошенка. Усе для того, щоб чинний глава держави встиг виступити на дебатах на "Олімпійському", що стартують о 19:00.

      Коли і де відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським?
      Кандидати у президенти викликали один одного на дебати ще до того, коли стали відомі офіційні результати першого туру виборів президента. Обоє пройшли до другого туру і після довгих суперечок та епопеї зі здачею аналізів штаби Зеленського та Порошенка домовились провести дебати 19 квітня (п’ятниця) о 19:00 на НСК "Олімпійський". Після цього Порошенко вирушить на теледебати на Суспільне, які стартують о 21:00. Зеленського там не буде. Запускати глядачів на "Олімпійський" почнуть о 16:00. Поліція очікує до 60 тисяч відвідувачів. До речі, всі квитки на дебати вже закінчилися.

       

       

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      Теги: Новини України Дебати Зеленського з Порошенком Петро Порошенко НСК Олімпійський Міністерство внутрішніх справ Порошенко і Зеленський Новини політики
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