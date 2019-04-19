Кравчук объяснил, как дебаты повлияют на результат выборов

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоятся долгожданные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал 24 каналу о собственном опыте дебатов, как они должны происходить и почему не смогут существенно повлиять на результат,

Прежде всего, по словам Леонида Кравчука, дебаты должны состояться со строгим соблюдением положений: 5 минут Зеленскому, 5 минут Порошенко – если говорить о вступлении. Далее – ответы на вопросы, здесь также дается определенное время: "потому что нельзя на один вопрос отвечать час. Мы знаем, как пространно говорят часто кандидаты в президенты: у него 5 вопросов, а он всё время тратит на один, удобный для него".

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Поэтому обязательно во время дебатов должны быть:

во-первых, строгое соблюдение инструкции, чтобы оба кандидата в президенты были поставлены в равные условия;

во-вторых, озвучены четкие анализы, предложения, планы обоих кандидатов. Чтобы люди почувствовали, владеет ли каждый из них ситуацией, какие намерения он должен осуществить в первые и последующие дни президентства, каким способом будет привлекать гражданское общество к управлению государством и тому подобное.

В конце концов, для зрителя каждый кандидат будет "светиться" – кто говорит правду, а кто демагогию гнет, кто говорит спокойно анализом, а кто кричит. Как говорил Черчилль: "аргументы отсутствуют, надо усилить голосом". Когда ему давали текст, он делал такие пометки на полях. Так и тут я вижу, как часто речи усиливают голосом: криком, песнями, скоро танцевать будут. Ну, если такие дебаты будут, я не жду от них большой пользы,

– отметил экс-президент.

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В 1994 году Леонид Кравчук с Леонидом Кучмой провели первые в истории дебаты на украинском телевидении. Поэтому первый президент Украины, ссылаясь на собственный опыт, уверяет: это не является основным элементом предвыборной кампании, поскольку избиратели уже сформировали свои намерения.

Люди слушали действующего президента 5 лет, слушали и Зеленского в разных вариантах, в том числе и через спектакли – они видят и знают обоих. А что-то новое сказать, я убежден, ни Порошенко, ни Зеленский совершенно не смогут. Они только смогут нарисовать план своих действий.

Леонид Макарович добавил: из исторического опыта, если дебаты и влияют на рейтинг кандидатов, то максимум на 3-4%, минус или плюс. А сейчас, если верить социологическим опросам, один из кандидатов имеет достаточно большое преимущество: "я не представляю, как одними дебатами можно за одну ночь изменить мнение людей в 2,5 раза".