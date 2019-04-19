Кравчук о выборах президента, дебатах и третьем Майдане

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал 24 каналу о своем отношении к несколько неординарной предвыборной кампании кандидатов в президенты, каких изменений стоит ждать после 21 апреля и возможен ли третий Майдан.

Об избирательной кампании

Избирательная кампания – это не только вопрос кандидатов в президенты, а и характер и суть развития общества как такового. И так, как хотят видеть это украинцы, так они ее и организовывают.

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Другое дело, что избирательная кампания обрела жестокость, ложь, обиды. Вот этого я не ожидал. Например, кто требовал от Петра Порошенко сразу после завершения первого тура выборов сделать упрек в адрес своего визави Зеленского, что тот – "марионетка Коломойского". Я считаю, что это – обида для человека. Требовать от Зеленского уважать президента после этого – не самое справедливое требование. Для того, чтобы тебя уважали, нужно быть примером.

То, что, скажем, позволяет себе Порошенко, не подобает ему как действующему президенту Украины. Я все время думал, что он покажет пример толерантности, уважения и перед вторым туром можно будет спокойно говорить о программе и планах. А они превратили предвыборную программу в личные намеки и обиды. Дискуссии с оппонентами, как кандидатов, так и их команд, наполненные ненавистью – отсутствует толерантность, уважение друг к другу.

Да, я знаю, что добиться идеального отношения к предвыборной кампании трудно не только в Украине, но и за рубежом. Но переходить красную линию, а это делают постоянно, нельзя никому из кандидатов в президенты. Даже если этот кандидат – действующий президент. Я надеюсь, что народ 21 апреля оценит каждого из кандидатов в президенты и проголосует.

Леонид Кравчук на Балтийско-Черноморском форуме / Getty Images

О "видеобое" кандидатов и возможном изменении курса страны

Эти видеообращения часто имели такой характер поверхностных намеков, каких-либо замечаний и обвинений. А не касались главного: анализа программ.

Например, команда Порошенко все время говорит: если победит Зеленский, то может измениться политический курс страны, что Украина "ляжет" под Россию" и так далее. Но на основе каких документов и фактов это делается? Я внимательно прочитал программы обоих кандидатов. Ни там, ни там я не нашел ни одного положения, которое бы свидетельствовало о том, что кто-то хочет изменить политический курс и уже ориентироваться не на Европу. То есть те замечания высосаны из пальца, получается. Им нельзя доверять.

О заседании СНБО относительно решения суда по "Приватбанку"

Вчера (18 апреля – 24) было созвано срочное заседание СНБО (относительно решения суда о незаконной национализации "Приватбанка", – 24). Мы ждали, что этобудет что-то необыкновенное. Меня спрашивали, я делал прогнозы. Думали, может есть информация о том, что во время дебатов может быть какая-то диверсия или, возможно, что-то на границе случилось, у нас же явно идет агрессия от России на Донбассе. А то, что будет рассматриваться решение суда, я предположить не мог. Потому что это – не компетенция СНБО.

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Да, они могут рассматривать это, могут задавать вопросы, могут говорить о нем, но решить ничего не могут, что и произошло. Это – консультативный орган при Президенте Украины. Согласно закону, решение СНБО вступают в силу, когда они оформлены указом президента.

Решение суда низшей инстанции может остановить суд высшей инстанции. Просто подайте апелляцию – не надо делать из этого шоу, собираться ночью, как пожарная команда. Мы – правовое, демократическое государство. Почему не поручить Кабинету министров, который теперь является фактически владельцем "Приватбанка", подать апелляцию в апелляционный суд, заняться этим вопросом?

Еще я совершенно не могу понять – какое отношение имеет господин Зеленский к решению суда. Имеет ли он полномочия какие-то заставить суд принимать такое решение? Это уже просто карикатура какая-то на политику, а не политика. Манипулировать такими важными элементами правовой системы – просто неприлично.



Леонид Кравчук / Getty Images

О дебатах

Дебаты должны состояться со строгим соблюдением положений. 5 минут Зеленскому, 5 минут Порошенко – если говорить о вступлении. Далее – ответы на вопросы, здесь так же дается определенное время. Потому что нельзя на один вопрос отвечать час. Мы знаем, как пространно говорят часто кандидаты в президенты: у него 5 вопросов, а он все время тратит на одно, удобное для него.

Поэтому прежде всего здесь должно быть строгое соблюдение инструкции, чтобы оба кандидата в президенты были поставлены в равные условия. Должны быть озвучены четкие предложения и планы обоих кандидатов. Чтобы люди почувствовали, обладает ли каждый из них ситуацией, какие намерения они должны осуществить, каким способом привлекать гражданское общество к управлению государством и тому подобное.

В конце концов, для зрителя каждый кандидат будет "светиться" – кто говорит правду, а кто демагогию гнет, кто говорит спокойно анализом, а кто кричит. Как говорил Черчилль: "аргументы отсутствуют, надо усилить голосом". Когда ему давали текст, он делал такие пометки на полях. Так и тут я вижу, как часто речи усиливают голосом: криком, песнями, скоро танцевать будут. Ну, если такие дебаты будут, я не жду от них большой пользы.

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Я проводил с Кучмой первые в истории дебаты на украинском телевидении (1994 год, – 24), имею соответствующий опыт. Поэтому хочу вам сказать: дебаты не являются основным элементом предвыборной кампании. Люди в основном уже сформировали свои намерения. Они слушали действующего президента 5 лет, слушали и Зеленского в разных вариантах, в том числе и через спектакли – они видят и знают обоих. А что-то новое сказать, я убежден, ни Порошенко, ни Зеленский совершенно не смогут. Они только смогут нарисовать план своих действий.

Из исторического опыта: если дебаты и влияют на рейтинг кандидатов, то максимум на 3-4%, минус или плюс. А сейчас, если верить социологическим опросам, один из кандидатов имеет достаточно большое преимущество. Я не представляю, как одними дебатами можно за одну ночь изменить мнение людей в 2,5 раза. Однако я просто анализирую вероятные повороты, которые могут наступить до дебатов и после них. Точно мы все увидим 21 апреля.

О вероятности третьего Майдана

Если выборы будут грубо сфальсифицированы и люди почувствуют, что их обманывают или делают попытку обмануть, то они могут выйти. Как уже показала история, первый и второй Майдан были связаны именно с этим. Но, на счастье, первый тур выборов прошел в целом без серьезных нарушений, в частности в день выборов. Поэтому для нового Майдана нет оснований. Думаю, что и во втором туре эти выборы пройдут в рамках закона. Тут уже тогда вопрос будет в другом: как нам всем вместе, независимо от результата, помочь президенту и власти строить Украину.



Леонид Кравчук / Getty Images

О том, что изменится после выборов

Ощущение, что будут изменения, есть. Я смотрю в данном случае не так на власть или кандидатов в президенты – я смотрю на людей. Вот, скажем, пример: 2014 год, агрессия на Донбассе. Власть беспомощна, она не может ничего сделать: войска нет, идет агрессия, сепаратизм поднял голову. И что сделал народ? Организовал добробаты и защитил Украину. Народ. Сам. Без Порошенко, без других людей, которые тогда еще не были при власти, а шли к ней.

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И сейчас народ уже другой. Просто те, кто у власти, не хотят прислушиваться и присмотреться к людям. А они же изменились в корне! И та поддержка, которую имеет Зеленский, это – не только протест против старой власти. Это – желание людей жить иначе, и это надо учитывать. Поэтому у меня есть ощущение, что украинцы способны заставить власть действовать так, как она должна действовать.

Люди должны понять: они нанимают власть и удерживают ее, чтобы она им служила, а не власть становится главным и управляет народом. Народ имеет полномочия заставить этих людей работать на Украину. А кто не хочет, того должны лишить власти. Вот и все.