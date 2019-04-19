Зеленський став на коліна під час дебатів, Порошенко – за ним: фото

Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час дебатів на "Олімпійському" став на коліна перед рідними загиблих на Донбасі військових. Петро Порошенко також опустився на коліна та поцілував прапор України.

Перед цим Зеленський заявив, що "звернувся до Путіна та сказав, що готовий стати на коліна, але не ставте на коліна Україну".

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Я готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася свого сина з фронту. Я готовий стати на коліна перед кожною дитиною, який не дочекався свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася свого батька. І вас запрошую,

– сказав Зеленський.

Після цих слів Зеленський став на коліна перед "Олімпійським". Порошенко також став на коліна, повернувшись задом до глядачів і поцілував прапор України та руку волонтерці.



Кандидати у президенти стали на коліна

Порошенко і Зеленський стали на коліна на дебатах: відео

Які результати останніх соцопитувань щодо виборів?За даними Київського міжнародного інституту соціології, кандидата у президенти і шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів готові підтримати 72,2% опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати. Водночас, за чинного президента Петра Порошенка проголосують – 25,4% респондентів. Ще 2,4% – зіпсували би бюлетень. Соціологи опитали 2004 респондентів з 9 по 14 квітня. Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.





Рейтинг кандидатів у президенти в другому турі: опитування соцгрупи "Рейтинг"