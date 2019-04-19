Зеленский стал на колени во время дебатов, Порошенко – за ним: фото

Кандидат в президенты стал на колени перед матерями, женами и детьми погибших в российско-украинской войне на Донбассе. Петр Порошенко также опустился на колени и поцеловал флаг, который позади него держала в руках одна из женщин.

Перед этим Зеленский заявил, что "обратился к Путину и сказал, что "готов стать на колени, но не ставьте на колени Украину".

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Я готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов стать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего отца. И вас приглашаю,

– сказал Зеленский.

После этих слов Зеленский встал на колени перед "олимпийским". Порошенко также стал на колени, повернувшись задом к зрителям. Он поцеловал флаг Украины и руку волонтерке з фронта.



Кандидаты в президенты стали на колени

Порошенко и Зеленский стали на колени на дебатах: видео

Каковы результаты последних соцопросов относительно выборов?

По данным Киевского международного института социологии, кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать. В то же время, за действующего президента Петра Порошенко проголосуют – 25,4% респондентов. Еще 2,4% – испортили бы бюллетень. Социологи опросили 2004 респондентов с 9 по 14 апреля. Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.





Рейтинг кандидатов в президенты во втором туре: опрос соцгруппы "Рейтинг"