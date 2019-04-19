Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": выразительные кадры
19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Мероприятие, по предварительным данным, посетили 22 тысячи украинцев. По информации одного из кандидатов, – 60 тысяч человек.
Ранее штабы Порошенко и Зеленского разделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах – по одной для каждого. И в последний момент действующий гарант решил подняться на сцену оппонента. Это стало неожиданностью.
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Сторонники кандидатов разделили на две отдельные фан-зоны. Попасть из одной в другую было невозможно, их разделял кордон правоохранителей. Дебаты проходили в фан-зоне Зеленского. Сторонников последнего пришло значительно меньше, чем действующего президента.
До начала дискуссии там прошли концерты известных исполнителей, выступивших в поддержку кандидатов.
Главное, о чем говорили Порошенко и Зеленский на дебатах – читайте в материале 24 канала.
Также мы сделали для вас яркий фоторепортаж с дебатов Порошенко и Зеленского.
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Владимир Зеленский на дебатах
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Марина Порошенко с сыновьями
Порошенко и Зеленский
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" стал на колени перед родными погибших на Донбассе военных. Петр Порошенко также опустился на колени и поцеловал флаг Украины.
Порошенко и Зеленский стали на колени во время дебатов
Порошенко и Зеленский стали на колени во время дебатов
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Владимир Зеленский на дебатах
Владимир Зеленский с женой Еленой
Петр Порошенко с женой Мариной
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": фоторепортаж
Все фото – 24 канал