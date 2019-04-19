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      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": выразительные кадры

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      Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском"
      Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" / 24 канал

      19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Мероприятие, по предварительным данным, посетили 22 тысячи украинцев. По информации одного из кандидатов, – 60 тысяч человек.

      Ранее штабы Порошенко и Зеленского разделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах – по одной для каждого. И в последний момент действующий гарант решил подняться на сцену оппонента. Это стало неожиданностью.

      Читайте также: Трибуны перед дебатами Порошенко и Зеленского выкрикивали "Слава Украине" и "Ганьба": видео

      Сторонники кандидатов разделили на две отдельные фан-зоны. Попасть из одной в другую было невозможно, их разделял кордон правоохранителей. Дебаты проходили в фан-зоне Зеленского. Сторонников последнего пришло значительно меньше, чем действующего президента.

      До начала дискуссии там прошли концерты известных исполнителей, выступивших в поддержку кандидатов.

      Главное, о чем говорили Порошенко и Зеленский на дебатах – читайте в материале 24 канала.

      Также мы сделали для вас яркий фоторепортаж с дебатов Порошенко и Зеленского.


      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"


      Владимир Зеленский на дебатах


      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"


      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"


      Марина Порошенко с сыновьями

      Порошенко и Зеленский


      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"


      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"


      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"


      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"


      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" стал на колени перед родными погибших на Донбассе военных. Петр Порошенко также опустился на колени и поцеловал флаг Украины.


      Порошенко и Зеленский стали на колени во время дебатов


      Порошенко и Зеленский стали на колени во время дебатов


      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"


      Владимир Зеленский на дебатах


      Владимир Зеленский с женой Еленой


      Петр Порошенко с женой Мариной

      Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": фоторепортаж

      Все фото – 24 канал

       

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики НСК Олимпийский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского и Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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