Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": выразительные кадры

19 апреля на НСК "Олимпийский" состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Мероприятие, по предварительным данным, посетили 22 тысячи украинцев. По информации одного из кандидатов, – 60 тысяч человек.

Ранее штабы Порошенко и Зеленского разделили стадион на свои половины и договорились о двух сценах на дебатах – по одной для каждого. И в последний момент действующий гарант решил подняться на сцену оппонента. Это стало неожиданностью.

Читайте также: Трибуны перед дебатами Порошенко и Зеленского выкрикивали "Слава Украине" и "Ганьба": видео

Сторонники кандидатов разделили на две отдельные фан-зоны. Попасть из одной в другую было невозможно, их разделял кордон правоохранителей. Дебаты проходили в фан-зоне Зеленского. Сторонников последнего пришло значительно меньше, чем действующего президента.

До начала дискуссии там прошли концерты известных исполнителей, выступивших в поддержку кандидатов.

Главное, о чем говорили Порошенко и Зеленский на дебатах – читайте в материале 24 канала.

Также мы сделали для вас яркий фоторепортаж с дебатов Порошенко и Зеленского.



Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"



Владимир Зеленский на дебатах



Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"



Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"



Марина Порошенко с сыновьями

Порошенко и Зеленский



Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"



Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"



Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"



Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"



Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский во время дебатов на "Олимпийском" стал на колени перед родными погибших на Донбассе военных. Петр Порошенко также опустился на колени и поцеловал флаг Украины.



Порошенко и Зеленский стали на колени во время дебатов



Порошенко и Зеленский стали на колени во время дебатов



Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"



Владимир Зеленский на дебатах



Владимир Зеленский с женой Еленой



Петр Порошенко с женой Мариной

Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": фоторепортаж

Все фото – 24 канал