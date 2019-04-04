Права на ролик с Зеленским о дебатах принадлежат российской компании: почему это неправда

В сети начали распространять информацию о российских правах на ролик с Владимиром Зеленским, в котором он призывает действующего украинского гаранта принять участие в дебатах. Почему это не соответствует действительности, поясняют журналисты 24 канала.

3 апреля победитель первого тура выборов президента-2019 Владимир Зеленский обнародовал видеообращение к действующему украинскому гаранту Петру Порошенко, который занял второе место в избирательной гонке, с призывом принять с ним участие в дебатах.

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Впоследствии появилась информация, что права на этот ролик принадлежит российской компании Kedoo Entertainment Russia. Дело в том, что тем ресурсам, которые загрузили видео с Зеленским относительно дебатов на свои YouTube-каналы, пришло соответствующее сообщение от видеосервиса.

В вашем видео найдено защищенное авторским правом содержание. Пользователь, который прислал претензию, позволяет использовать свое содержимое в вашем видео YouTube. Однако в вашем видео может появляться реклама,

– говорится в предупреждении.



Предупреждение, которое присылает YouTube относительно ролика Зеленского

Заметим, что Kedoo Entertainment Russia обладает правами на распространение в интернете контента главных пропагандистских ресурсов – в частности, российского "Первого канала" и холдинга ВГТРК, куда входит телеканал "Россия-24" и "Россия 1". Кроме того, эта компания представляет интересы Гостелерадиофонда России, киностудии Леннаукфильм "и творческого объединения "Экран".

Представители Порошенко сразу взяли это на вооружение и начали вменять Зеленскому, что он якобы работает на Россию.

"Этот ролик снимали не местные продакшн-компании, как выяснилось, а российские – компашки просто сразу радостно его залили себе и обозначили своего фаворита на украинских выборах. Юрист Ольга Деркач, профессионал в авторском праве отметила, что фиктивный правообладатель, робот, который автоматом забивает авторские права на весь контент, был использовано в новостях РФ", – убеждает вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.



Комментарий Ирины Геращенко относительно авторских прав на ролик с Зеленским

Бросил обвинение в сторону Зеленского и нардеп Владимир Арьев, но потом свое сообщение удалил.

Как заметил журналист и блогер Евгений Муджири, Kedoo Entertainment Russia уже не раз замечали за кражей чужого контента с последующей заявлением прав на него. Поэтому он делает вывод, что, вполне вероятно, и в случае с Зеленским контент сначала также не принадлежал им.

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"Ролик его показали на "Первом канале" в какой-то из аналитических передач, эфир этот в YouTube, а Kedoo автоматом заявляет о своих правах на контент "Первого канала". То есть, контент приписали "Первому каналу", хотя он им не принадлежит. По моему мнению, прекрасная история", – добавил представитель СМИ.

Заявление Муджири поддержал и юрист Денис Фетисов. По его словам, на видеосервисе YouTube довольно специфически работают авторские права.

То есть ты можешь как оригинальный автор загрузить ролик и не ставить значения "монетизировать" (пускать рекламу YouTube на него), и Youtube будет его считать достоянием общества. Но стоит каким-то ловким ребятам скопировать и выгрузить ваш ролик себе на канал, и пускать на нем "монетизацию", YouTube будет считать, что авторские права принадлежат "язычникам", поскольку по правилам YouTube, рекламу можно пускать только на законный контент, то есть вы должны быть автором ролика,

– пояснил он.

Заметим, что ролик с Зеленским в своей пропагандистской программе "60 минут" использовал телеканал "Россия 1", а затем загрузил это на своем YouTube-канале.

Видео с Зеленским в пропагандистской программе "60 минут"

"Начав монетизировать, они подтвердили, что все авторские права принадлежат им. А потом всем, кто начал перезаливать ролик на свои каналы, от медиасети автоматом начали прилетать предупреждения", – добавил Денис Филатов.

В команде Владимира Зеленского информацию о том, что права на ролик относительно дебатов с Порошенко якобы принадлежат российской компании, назвали очередной беспомощной и скучной попыткой дискредитации.

Только команда Владимира Зеленского является правомерным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видеороликах и других видео- и аудиопродуктов, которые произведены и транслируются в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского,

– отметили представители первого тура выборов.

Также в пресс-службе Зеленского заявили, что только его команда может принимать решения о предоставлении разрешений и права использования со стороны третьих лиц вышеупомянутой продукции.

"Поэтому любые претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ являются безосновательными и неправомерными", – подытожили в команде новоиспеченного политика.