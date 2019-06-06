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      Рада не поддержала отставку министра обороны Полторака

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      Рада не поддержала отставку министра обороны Степана Полторака
      Рада не поддержала отставку министра обороны Степана Полторака / 24 канал

      Народные депутаты Верховной Рады не проголосовали на заседании 6 июня за отставку Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

      Отставку министра обороны поддержали только 67 парламентариев из необходимых 226. Против проголосовало 48 народных избранников, воздержались – 31, не голосовал – 161 депутат.

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      Министр обороны Украины Степан Полторак еще 21 мая написал рапорт на увольнение с должности, потому что уважает конституционное право президента предлагать парламенту свою кандидатуру на пост главы оборонного ведомства.

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      Что касается моей работы? Я сделал все возможное для того, чтобы мы создали армию за 5 лет. Мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам (журналистам – ред. 24 канал), и всем украинцам,
      – добавил министр.

      После встречи с Зеленским Полторак заявлял, что будет возглавлять Минобороны до решения Верховной Рады о его отставке.

      Что известно о Степане Полтораке? Министром обороны Украины стал 14 октября 2014 года. На военной службе Полторак – с августа 1983 года. Службу проходил на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона, командира батальона, полка, бригады. С должности начальника управления боевой и специальной подготовки внутренних войск МВД Украины в марте 2002 года назначен начальником Академии внутренних войск МВД Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Вооруженные силы Украины Степан Полторак Владимир Зеленский Міністерство оборони України
      Источник: 24 канал
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