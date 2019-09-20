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      У ГПУ створять новий департамент по фінансових розслідуваннях

      1303 Читать новость на русском
      Генеральна прокуратура України
      Генеральна прокуратура України / 24 канал

      У Генеральній прокуратурі створять департамент, який буде розслідувати масштабні розкрадання державних коштів, злочину в кредитно-фінансовій сфері та інші особливо важливі кримінальні злочини.

      Відповідний наказ підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка. До його складу увійдуть п'ять відділів, повідомляє пресслужба ГПУ.

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      Відзначається, що його діяльність буде зосереджена на розслідуванні справ, пов'язаних з масштабними розкраданнями державних коштів, злочинами в кредитно-фінансовій сфері.

      Зокрема, пов'язаних з виведенням коштів з банків, в результаті чого держава була змушена рефінансувати ці банки. Департамент буде також займатися справами, пов'язаними з посяганням на права інвесторів, легалізацією злочинних доходів і порушеннями в екологічній сфері.

      Раніше Руслан Рябошапка сппрогнозував, що реалізація ключового елементу реформи органів прокуратури – переатестації прокурорів – займе до двох років, а підсумком такого оновлення стане скорочення кількості прокурорів.

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      Теги: Новини України ГПУ Руслан Рябошапка
      Джерело: 24 канал
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