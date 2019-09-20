В ГПУ создадут новый департамент по финансовым расследованиям

В Генеральной прокуратуре создадут департамент, который будет расследовать масштабные хищения государственных средств, преступления в кредитно-финансовой сфере и другие особо важные уголовные преступления.

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка. В его состав войдут пять отделов.

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Отмечается, что его деятельность будет сосредоточена на расследовании дел, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениями в кредитно-финансовой сфере.

В частности, связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки. Департамент будет также заниматься делами, связанными с посягательством на права инвесторов, легализацией преступных доходов и нарушениями в экологической сфере.

Ранее Руслан Рябошапка спрогнозировал, что реализация ключевого элемента реформы органов прокуратуры – переаттестации прокуроров – займет до двух лет, а итогом такого обновления станет сокращение количества прокуроров.