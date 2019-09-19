Умер бывший генпрокурор и нардеп Олег Литвак: что о нем известно

В возрасте 70 лет скончался Олег Литвак – исполняющий обязанности генерального прокурора Украины в 1997-1998 годах. Смерть украинского политика наступила 18 сентября 2019 года.

О смерти юриста сообщили сразу несколько региональных ресурсов Ивано-Франковской области, откуда и был родом сам Литвак.

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Что известно про Олега Литвака?

Литвак Олег Михайлович родился 28 августа 1949 года (70 лет) в селе Олещин, Тлумацкого района на Прикарпатье. Высшее образование получил в Харьковском юридическом институте в 1974 году.

Долгое время работал в прокуратуре разных уровней и на разных должностях, пока не стал помощником президента Украины Леонида Кучмы по правовым вопросам. Впоследствии возглавил Национальное бюро расследований Украины, а тогда с приставкой и. о. – Генеральную прокуратуру.

После завершения юридической работы был народным депутатом Украины 3 созыва, а по завершении каденции занимался преподавательской деятельностью. В частности, был проректором Киевского международного университета и ректором Национальной академии прокуратуры Украины.

Удостоен звания заслуженного юриста Украины (в 1996 году) и назван "Человеком года – 1998" в номинации "юрист года".