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      Помер колишній генпрокурор та нардеп Олег Литвак: що про нього відомо

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      У віці 70 років помер Олег Литвак
      У віці 70 років помер Олег Литвак / fakty.ua

      У віці 70 років помер Олег Литвак – виконувач обов'язків генерального прокурора України у 1997-1998 роках. Смерть українського політика наступила 18 вересня 2019 року.

      Про смерть правника повідомили одразу декілька регіональних ресурсів з Івано-Франківщини, звідки і був родом сам Литвак.

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      Що відомо про Олега Литвака?

      Литвак Олег Михайлович народився 28 серпня 1949 року (70 років) у селі Олещин, Тлумацького району на Прикарпатті. Вищу освіту здобув у Харківському юридичному інституті 1974 року.

      Довгий час працював у прокуратурі різних рівнів та на різних посадах, поки не став помічником президента України Леоніда Кучми з правових питань. Згодом очолив Національне бюро розслідувань України, а тоді з приставкою в. о. – Генеральну прокуратуру.

      Після завершення юридичної роботи був народним депутатом України 3 скликання, а по завершенню каденції займався викладацькою діяльністю. Зокрема, був проректором Київського міжнародного університету та ректором Національної академії прокуратури України.

      Удостоєний званням заслуженого юриста України (у 1996 році) та названий "Людиною року – 1998" у номінації "юрист року".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Верховна Рада ГПУ Леонід Кучма
      Джерело: 24 канал
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