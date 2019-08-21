Помер військовий омбудсмен України Олег Трохименко

Помер Олег Трохименко – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців. 50-річний омбудсмен раптово пішов з життя 20 серпня.

Про смерть Трохименка повідомили в Секретаріаті українського омбудсмена та сама Людмила Денісова.

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Передчасно пішов з життя Олег Владиславович Трохименко – мій надійний друг та колега. Він був більше, ніж моїм Представником у справах захисту прав військовослужбовців. Він був моїм однодумцем, братом, надійним плечем, і під час поїздок на лінію розмежування, і під час судів, де ми разом боролись за свободу наших громадян, перебуваючи на території країни-агресора,

– написала Денісова.

За її словами, Трохименко також брав участь у роботі дипломатів для звільнення та повернення з полону українських військових моряків.

Денісова висловила співчуття рідним та близьким Трохименка. Зауважимо, у нього залишилась дружина та донька. 28 серпня Трохименку мав би виповнитися 51 рік.

Що відомо про Олега Трохименка? Народився у місті Ромни Сумської області. Закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище та Національну академію Служби безпеки України. Згодом проходив військову службу в Збройних Силах України.



Трохименко працював на керівних посадах в органах безпеки та розвідувальних органах. Зокрема, займав посаду начальника Апарату голови Служби зовнішньої розвідки України.



З травня 2018 року працював на посаді Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців.