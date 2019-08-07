Помер Василь Кисіль – один з найкращих юристів України

Видатний український юрист та професор Василь Кисіль пішов з життя 7 серпня у віці 70 років. Він був одним з провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права.

Причиною смерті правозахисника стала важка хвороба, повідомляє юридична фірма "Василь Кисіль і партнери".

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Друзі і колеги, з великим сумом повідомляємо, що після тяжкої хвороби пішов із життя старший партнер Василь Іванович Кисіль. Світла пам’ять,

– повідомили у компанії.

У коментарях, друзі, колеги та сдуденти юриста висловлюють співчуття його рідним та близьким.

Що відомо про Василя Кисіля?

Український юрист, доктор юридичних наук та професор кафедри міжнародного приватного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Написав чимло кількість підручників, монографій і публікацій.

Був старшим партнером юридичної фірми "Василь Кісіль і Партнери", якою керував понад 15 років.

Кисіль входив до Київської міської колегії адвокатів, громадської ради при Мін'юсті, Нацкомісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при президенті України, Науково-консультаційних рад при Верховному суді України, Вищому господарському суді та Вищому адмінсуді. Входив до постійного Третейського суду в Гаазі та головував у наглядовій раді "Української правничої фундації".

Його називають одним з провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права, цивільного права та законодавства про інвестиції.

Окрім того, Кисіль неодноразово очолював списки найкращих юристів України, нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.