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      Умер Василий Кисиль – один из лучших юристов Украины

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      Умер Василий Кисиль: биография, прична смерти руководителя Василь Кисиль и Партнеры
      Умер юрист Василий Кисиль / Коллаж 24 канала

      Выдающийся украинский юрист и профессор Василь Кисиль ушел из жизни 7 августа в возрасте 70 лет. Он был одним из ведущих украинских экспертов в сферах международного частного права.

      Причиной смерти правозащитника стала тяжелая болезнь, сообщает юридическая фирма "Василь Кисиль и партнеры".

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      Друзья и коллеги, с прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни старший партнер Василий Иванович Кисиль. Светлая память,
      – сообщили в компании.

      В комментариях, друзья, коллеги и студенты юриста выражают соболезнования его родным и близким.

      Что известно про Василия Кисиля?

      Украинский юрист, доктор юридических наук и профессор кафедры международного частного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Написал немалое количество учебников, монографий и публикаций.

      Был старшим партнером юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры", которой руководил более 15 лет.

      Кисиль входил в Киевскую городскую коллегию адвокатов, общественный совет при Минюсте, Нацкомиссию по укреплению демократии и утверждению верховенства права при президенте Украины, Научно-консультационные советы при Верховном суде Украины, Высшем хозяйственном суде и Высшем административном суде. Входил в постоянный Третейский суд в Гааге и председательствовал в наблюдательном совете "Украинского правового фонда".

      Его называют одним из ведущих украинских экспертов в сферах международного частного права, гражданского права и законодательства об инвестициях.

      Кроме того, Кисиль неоднократно возглавлял списки лучших юристов Украины, награжден орденом "За заслуги" III степени.

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      Теги: Новости Украины Наука Потери
      Источник: 24 канал
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