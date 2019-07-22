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      Помер Віктор Мусіяка – один з авторів Конституції України

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      Віктор Мусіяка
      Віктор Мусіяка / svoboda.org

      У понеділок, 22 липня, у віці 73 років помер відомий український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка. Він один з авторів Конституції України.

      Причиною смерті Мусіяка став інфаркт, пише LB.ua.

      Нещодавно: Померла Ірина Сердюк – дружина Героя Небесної Сотні

      Що відомо про Віктора Мусіяку?

      Він народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність. З 1983-го по 1996 рік був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

      У 2000-2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія".

      У 1994-му Віктор Мусіяка почав політичну діяльність. Він був обраний народним депутатом України 2-го скликання з квітня 1994-го до квітня 1998 року. З листопада 1995 року до червня 1996-го був постійним представником президента України у Верховній Раді.

      На виборах 2002 року Мусіяка знову потрапив до Верховної Ради за списками блоку "Наша Україна", до якого входила і очолювана ним партія "Вперед, Україно!"

      Мусіяка – автор близько 120 наукових праць та один із авторів Конституції України. Упродовж останніх років Мусіяка був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Конституція Втрати
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